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2024-06-26 | 14:15
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مراسلة الجديد: الطيران الحربي المعادي يغير بالصواريخ على كفركلا و الخيام وينفذ غارات وهمية فوق قرى اقليم التفاح
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