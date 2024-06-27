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"الشرق الأوسط": لبنان يطلق حملة دبلوماسية لتجنّب حرب واسعة

2024-06-27 | 01:14
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&quot;الشرق الأوسط&quot;: لبنان يطلق حملة دبلوماسية لتجنّب حرب واسعة
"الشرق الأوسط": لبنان يطلق حملة دبلوماسية لتجنّب حرب واسعة


ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أن "لبنان أطلق، الأربعاء، حملة دبلوماسية في مسعى إلى تجنّب حرب واسعة في جنوب لبنان، تلت حراكاً دبلوماسياً غربياً باتجاه بيروت لضمانة عدم توسع الحرب القائمة بين حزب الله والجيش الإسرائيلي الذي أطلق الأربعاء أوسع قصف مدفعي باتجاه الأراضي اللبنانية، فيما بدا أنه قصف استباقي شمل 10 قرى ومدينة بنت جبيل، لأول مرة منذ شهرين".

وأضافت الصحيفة عينها: "بموازاة التهديدات الإسرائيلية واستعدادات الجيش الذي تفقد رئيس حكومة الحرب، بنيامين نتنياهو، وحداته في الشمال الثلاثاء، وأعرب لجنوده عن ثقة الحكومة بهم، اتجه لبنان لتفعيل الحركة الدبلوماسية، في مسعى لتجنب توسعة الحرب، والطلب من الجهات الدولية الفاعلة الضغط على إسرائيل، وفق ما قالت مصادر لبنانية مواكبة لتلك الحركة، مشيرة إلى أن لبنان يعول على التحركات الدبلوماسية لمنع تمدد الحرب التي قد تؤدي إلى توسع يشمل المنطقة".
"الشرق الأوسط": لبنان يطلق حملة دبلوماسية لتجنّب حرب واسعة

محليات

جنوب لبنان

الشرق الأوسط

الجيش الإسرائيلي

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