"الشرق الأوسط": لبنان يطلق حملة دبلوماسية لتجنّب حرب واسعة



ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أن "لبنان أطلق، الأربعاء، حملة دبلوماسية في مسعى إلى تجنّب حرب واسعة في جنوب لبنان، تلت حراكاً دبلوماسياً غربياً باتجاه بيروت لضمانة عدم توسع الحرب القائمة بين حزب الله والجيش الإسرائيلي الذي أطلق الأربعاء أوسع قصف مدفعي باتجاه الأراضي اللبنانية، فيما بدا أنه قصف استباقي شمل 10 قرى ومدينة بنت جبيل، لأول مرة منذ شهرين".