فيديو إنفجار المرفأ: غير حقيقي و"من يفهم سيفهم"
تبين أن الفيديو الذي تم تداوله بالأمس والذي قيل أن حسابات إسرائيلية نشرته مع رسالة "من يفهم سيفهم" على أنه مشهد جوي لقصف مرفأ بيروت بقنبلة نووية تكتيكية، غير حقيقي وقد تمّ الإستعانة بمؤثّرات خاصة في تصميمه.
ويُبيّن الفيديو المزعوم مشاهد جوية مصورة من طائرة مسيّرة، للحظات الأخيرة قبل تفجير مرفأ بيروت عام 2020.
ويظهر في الفيديو إنفجاران، الأول صغير، يسبق بلحظات الإنفجار الرهيب الذي وقع في المرفأ وأدى الى تدمير جزء من العاصمة بيروت وسقوط عشرات الشهداء.
وتحققت قناة "الجديد" من صحة الفيديو وتبيّن أنه غير حقيقي، إذ إن المقطع قديم، ونُشر في 9 آب من العام 2020.