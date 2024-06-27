فيديو إنفجار المرفأ: غير حقيقي و"من يفهم سيفهم"

تبين أن الفيديو الذي تم تداوله بالأمس والذي قيل أن حسابات إسرائيلية نشرته مع رسالة "من يفهم سيفهم" على أنه مشهد جوي لقصف مرفأ بيروت بقنبلة نووية تكتيكية، غير حقيقي وقد تمّ الإستعانة بمؤثّرات خاصة في تصميمه.