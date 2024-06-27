ميقاتي تفقد سير الامتحانات الرسمية للشهادة الفنية في طرابلس: أمام كل التحديات التي تواجه البلد اليوم نرى بصيص امل بالشباب والشابات الذين يصرون على متابعة مسيرتهم التعليمية