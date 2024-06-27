وزارة الخارجية الفرنسية: باريس تشعر بقلق بالغ بسبب خطورة الوضع في لبنان

الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي من عين التينة: لا بد من إبداء المرونة من قبل الجميع لأنني إستشعرت أن الوضع الداخلي اللبناني يعاني كثيراً والشغور الرئاسي من ضمن أمور أخرى تؤثر على أداء الدولة والمؤسسات