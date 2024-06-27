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وزارة الخارجية الفرنسية: باريس تشعر بقلق بالغ بسبب خطورة الوضع في لبنان
2024-06-27 | 09:20
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وزارة الخارجية الفرنسية: باريس تشعر بقلق بالغ بسبب خطورة الوضع في لبنان
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