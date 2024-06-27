نصرالله في اربعينية رئيسي ورفاقه: مصير شعوب المنطقة وحكوماتها ومستقبل المنطقة مرهون بالمجريات والوقائع في ايران

واضاف: "ان الشعب الايراني اثبت الهدوء والاستقرار فيما كان الاعداء يتربصون ويتوقعون اضطرابات في إيران، ولكنهم شاهدوا أنها هادئة وموحدة ومنسجمة رغم كل الظروف الصعبة. وكانت الرسالة أن الجمهورية الاسلامية الايرانية قادرة على المواصلة والمتابعة والتحضير لانتخابات رئاسية، وقدمت إيران نموذجا راقيا حول كيفية التغلب على المصاعب والانتصار".

وتابع: "أعبر بالنيابة عن المقاومة في لبنان وعن الشعب اللبناني وعن كل حركات المقاومة عن تضامننا وتعاطفنا وتعازينا ومواساتنا لسماحة السيد الامام علي الخامنئي وللمسؤولين في الجمهورية الاسلامية الايرانية ولعائلات الشهداء، ومنذ اليوم الاول للحادثة شاركنا في المتابعة والألم والتسليم، ولا شك أن هذه الحادثة كانت أليمة وكبيرة جدا ولكن نحن أهل الإيمان والتوكل، وعلينا أن نحول كما دائما التهديد الى فرصة".

واشار الى ان "التشييع المليوني للشهداء في المدن المختلفة كان رسالة قوية للصديق والعدو أن هذا الشعب على درجة عالية من البصيرة والوفاء".