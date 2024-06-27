خلل تقني في تطبيق واتساب حيث لا تصل الرسائل الصوتية والصور لدى بعض المستخدمين

واصل حزب الله عملياته ضد مواقع الاحتلال، حيث اعلن مساء اليوم في بيان انه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، وردًا على اعتداءات العدو التي طالت مدينة النبطية وبلدة سحمر، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية القاعدة الأساسية للدفاع الجوي الصاروخي التابع لقيادة المنطقة الشمالية في ثكنة بيريا بعشرات صواريخ الكاتيوشا."
كتب رجل الاعمال بهاء الحريري عبر حسابه على مكنصة "إكس" : "وصلت اليوم إلى العاصمة بيروت التي أحبها والدي الشهيد رفيق الحريري، ومعاً سنعمل على إعادة العاصمة منارة تجمع اللبنانيين".
اصدر حزب الله بياناً جاء فيه : "بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد محمد حسين قاسم "هادي" مواليد عام ١٩٧٤ من بلدة عيتا الشعب في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس."