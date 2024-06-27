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محليات

مراسلة الجديد: غارتان اسرائيليتان تستهدفان بلدة الخيام

2024-06-27 | 14:13
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مراسلة الجديد: غارتان اسرائيليتان تستهدفان بلدة الخيام
مراسلة الجديد: غارتان اسرائيليتان تستهدفان بلدة الخيام

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مراسلة الجديد: غارتان اسرائيليتان تستهدفان بلدة الخيام

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