أسامة السبلاني عن بايدن وترمب: واحد ضايع والتاني مجنون

واشار السبلاني في إطلالة له عبر برنامج الحدث أن "أميركا في معضلة كبيرة بما يخص الانتخابات الرئاسية ويوجد انقساماً أميركياً عامودياً، إذ تشهد الولايات المتحدة حرباً أهلية باردة وهذا الانقسام خطير جداً".

وقال السبلاني أن "الرئيس الاميركي يعيش حالة ضياع والمرشحين واحد منهن ضايع والتاني مجنون" لافتاً إلى أن "المعضلة الكبيرة في أميركا تعكس العجز والتراجع والسقوط الاميركي السريع لعظمة هذه الامبراطورية".

وعن موقفها تجاه إسرائيل، اعتبر السبلاني أن "أميركا لا ترى إلا في العيون الاسرائيلية لكنها تغيرت بعد 7 أكتوبر، والتغيير حاصل على المستوى الشعبي، وإلى الامام سيتغير الوضع السياسي الاميركي أكثر فيما يخص إسرائيل".

وأضاف: "نفكر أن ما يحصل في أميركا يؤثر علينا لكنني أرى العكس وليست أميركا من تحرك العالم بل العالم هو من يحرك أميركا، وما حصل في غزة غير مسار الانتخابات".