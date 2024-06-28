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محليات

أسامة السبلاني عن بايدن وترمب: واحد ضايع والتاني مجنون

2024-06-28 | 05:51
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أسامة السبلاني عن بايدن وترمب: واحد ضايع والتاني مجنون
أسامة السبلاني عن بايدن وترمب: واحد ضايع والتاني مجنون

اعتبر ناشر صحيفة صدى الوطن أسامة السبلاني أن "المناظرة الرئاسية التي حصلت كانت صادمة وهي الأسوأ فترمب كان هجومياً وكاذباً وتكلم بخفة حول قضايا أساسية من بينها القضية الفلسطينية وحرب أوكرانيا أما بايدن ظهر وكأنه في غيبوبة".

واشار السبلاني في إطلالة له عبر برنامج الحدث أن "أميركا في معضلة كبيرة بما يخص الانتخابات الرئاسية ويوجد انقساماً أميركياً عامودياً، إذ تشهد الولايات المتحدة حرباً أهلية باردة وهذا الانقسام خطير جداً".

وقال السبلاني أن "الرئيس الاميركي يعيش حالة ضياع والمرشحين واحد منهن ضايع والتاني مجنون" لافتاً إلى أن "المعضلة الكبيرة في أميركا تعكس العجز والتراجع والسقوط الاميركي السريع لعظمة هذه الامبراطورية".

وعن موقفها تجاه إسرائيل، اعتبر السبلاني أن "أميركا لا ترى إلا في العيون الاسرائيلية لكنها تغيرت بعد 7 أكتوبر، والتغيير حاصل على المستوى الشعبي، وإلى الامام سيتغير الوضع السياسي الاميركي أكثر فيما يخص إسرائيل".

وأضاف: "نفكر أن ما يحصل في أميركا يؤثر علينا لكنني أرى العكس وليست أميركا من تحرك العالم بل العالم هو من يحرك أميركا، وما حصل في غزة غير مسار الانتخابات".

 

أسامة السبلاني عن بايدن وترمب: واحد ضايع والتاني مجنون

محليات

جو بايدن

دونالد ترمب

أميركا

الانتخابات الرئاسية

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