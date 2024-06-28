جعجع: ذهب نظام الأسد وبقي لبنان

28 حزيران 1978 إنقضّ، وتحت جنح الظلام، مرتزقة نظام الأسد على 26 مدنيا من الأهالي، في القاع ورأس بعلبك وجديدة الفاكهة، وهم نيام في بيوتهم وقضوا عليهم غدراً.
ذهب نظام الأسد وبقيت القاع شامخة وبقيت رأس بعلبك وجديدة الفاكهة وبقي لبنان.
— Samir Geagea (@DrSamirGeagea) June 28, 2024
28 حزيران 1978 إنقضّ، وتحت جنح الظلام، مرتزقة نظام الأسد على 26 مدنيا من الأهالي، في القاع ورأس بعلبك وجديدة الفاكهة، وهم نيام في بيوتهم وقضوا عليهم غدراً.
ذهب نظام الأسد وبقيت القاع شامخة وبقيت رأس بعلبك وجديدة الفاكهة وبقي لبنان.
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استقبل النائب فريد البستاني في مكتبه اليوم سعادة الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني سفير دولة قطر لدى الجمهورية اللبنانية حيث جرى البحث في المواضيع ذات الاهتمام المشترك.
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