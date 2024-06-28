الرعايا الايرانيون في لبنان يقترعون في مقر السفارة

فتحت السفارة الإيرانية في بيروت، أبوابها في الثامنة والنصف صباح اليوم، أمام الرعايا الايرانيين في لبنان للادلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.