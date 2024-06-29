مراسلة "الجديد": إصابة شخص جراء استهداف مسيّرة إسرائيلية دراجة نارية في حولا

ميقاتي من الجنوب: في كل المحطات نجدد التأكيد أنّ الجيش هو السند وسياج الوطن بكل ما للكلمة من معنى والمحطة الأساسية في جولتنا اليوم هي الاطلاع على سير الامتحانات الرسمية