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مراسلة "الجديد": إصابة شخص جراء استهداف مسيّرة إسرائيلية دراجة نارية في حولا
2024-06-29 | 02:45
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مراسلة "الجديد": إصابة شخص جراء استهداف مسيّرة إسرائيلية دراجة نارية في حولا
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ميقاتي من الجنوب: نحن في حالة حرب والتهديدات الإسرائيلية نوع من الحرب النفسية
ميقاتي من الجنوب: في كل المحطات نجدد التأكيد أنّ الجيش هو السند وسياج الوطن بكل ما للكلمة من معنى والمحطة الأساسية في جولتنا اليوم هي الاطلاع على سير الامتحانات الرسمية
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