بلبلة تواكب انطلاق امتحانات الشهادة الثانوية .. والسبب؟

التأخير الذي حصل تسبب ببلبلة داخل مراكز تقديم الامتحانات في المحافظات كافة اذ تحدثت وزارة التربية ان ما حصل سببه لوجستي يعود لخطأ مطبعي في مسابقة الكيمياء لإحدى فروع الشهادة الثانوية تسبب في تأخير توزيع أوراق الامتحانات على مراكز التقديم في جميع المناطق، فيما اشارت انباء أخرى عن تسريب مادتي والكيمياء واللغة العربية ما دفع بالوزارة الى تغيير نسخة المسابقات في اللحظة الاخيرة والتسريب حصل الساعة 1 فجرًا للمسابقات وعلمت به الوزارة الساعة 6:00 صباحًا، وطلبت من اللّجان بشكل عاجل اعداد مسابقات جديدة عمّا كانت عليه، وهذا سبب التأخير الذي حصل بايصال المسابقات الى عدد كبير من المراكز (طلاب لبنان)