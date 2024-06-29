تصريح رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي خلال جولته في جنوب لبنان

رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي من الأردن: جنوبنا وأهله في نكبة حقيقية لا وصف لها لذا كونوا كما كنتم دائماً بلدكم الثاني لبنان ومدوا يد العون له