النائب فريد هيكل الخازن التقى البطريرك الراعي في بكركي ... مراسل الجديد يوجز تفاصيل اللقاء

الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله: أبرز ما يعاني منه المسؤولون في الكيان إعتراف بعض الدولة الأوروبية بفلسطين وحتى الآن إسرائيل لم تحقق اياّ من أهدافها