الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
البث المباشر
البحث
بيروت
28
o
البقاع
30
o
الجنوب
28
o
الشمال
30
o
جبل لبنان
30
o
كسروان
30
o
متن
30
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024
05:51
فيديو - أثناء مراسم التشييع.. الجيش الإسرائيلي يستهدف محيط جبانة الضهيرة
03:14
ليلى عبد اللطيف ضيفة علي ياسين في حلقة الليلة من ساعة الصفر
02:07
زوج يفضح زوجته الممرّضة بفيديو: تسرق أدوية المستشفى!
02:01
مصاب بحالة صحية نادرة... بالفيديو - "الرجل الضاحك" يخشى حضور الجنازات
15:31
بينها اثنتان عربيتان.. هذه أفضل خطوط الطيران في العالم
محليات
النائب فريد هيكل الخازن التقى البطريرك الراعي في بكركي ... مراسل الجديد يوجز تفاصيل اللقاء
2024-06-29 | 05:35
A-
A+
النائب فريد هيكل الخازن التقى البطريرك الراعي في بكركي ... مراسل الجديد يوجز تفاصيل اللقاء
مقالات ذات صلة
معلومات الجديد: النائب فريد هيكل الخازن يلتقي البطريرك الراعي في بكركي للعب دور وساطة بين البطريركية المارونية والمجلس الإسلامي الشيعي الأعلى بعد مقاطعة الشيخ علي الخطيب للقاء بكركي
باسيل يواصل جولته على المسؤولين ويلتقي النائب فريد هيكل الخازن... مراسلة الجديد تتابع الاجواء:
النائب كرامي التقى وفدا من اللقاء الديمقراطي.. التفاصيل مع مراسلة الجديد
النائب فريد هيكل الخازن التقى البطريرك الراعي في بكركي ... مراسل الجديد يوجز تفاصيل اللقاء
محليات
الخازن
التقى
البطريرك
الراعي
بكركي
مراسل
الجديد
تفاصيل
اللقاء
العودة الى الأعلى
السيد نصرالله: إنجازات المقاومة وضعت الأمة على طريق الإنتصار النهائي
معلومات الجديد: النائب فريد هيكل الخازن يلتقي البطريرك الراعي في بكركي للعب دور وساطة بين البطريركية المارونية والمجلس الإسلامي الشيعي الأعلى بعد مقاطعة الشيخ علي الخطيب للقاء بكركي
اقرأ ايضا في محليات
09:37
حزب الله يعلن إستهداف دبابة ميركافا وآلية "نميرا"
صدر عن حزب الله البيان التالي:
09:37
حزب الله يعلن إستهداف دبابة ميركافا وآلية "نميرا"
صدر عن حزب الله البيان التالي:
09:23
مراسلة الجديد: قصف مدفعي إسرائيلي إستهدف أطراف بلدة يارون
09:23
مراسلة الجديد: قصف مدفعي إسرائيلي إستهدف أطراف بلدة يارون
08:39
مراسلة الجديد: قصف مدفعي إسرائيلي عنيف يستهدف بلدة كفرشوبا ومرتفعاتها
08:39
مراسلة الجديد: قصف مدفعي إسرائيلي عنيف يستهدف بلدة كفرشوبا ومرتفعاتها
يحدث الآن
محليات
09:37
حزب الله يعلن إستهداف دبابة ميركافا وآلية "نميرا"
خاص الجديد
09:23
مراسلة الجديد: قصف مدفعي إسرائيلي إستهدف أطراف بلدة يارون
عربي و دولي
09:13
جامعة الدول العربية: لم نعد نصنف حزب الله منظمة إرهابية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
2024-05-24
الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله: أبرز ما يعاني منه المسؤولون في الكيان إعتراف بعض الدولة الأوروبية بفلسطين وحتى الآن إسرائيل لم تحقق اياّ من أهدافها
07:21
أ ف ب: جرح شرطي أمام السفارة الإسرائيلية في بلغراد ومقتل المهاجم
09:37
حزب الله يعلن إستهداف دبابة ميركافا وآلية "نميرا"
2024-06-15
بالفيديو : مسيّرة اسرائيلية تستهدف دراجة نارية في بنت جبيل وفرق الإسعاف تتوجه الى المكان
2024-05-17
هاري كين يخرج من المولد بمدفع أرسنال !!
2024-03-26
بعد قرار مجلس الامن... هنية يتوجه إلى طهران
بالفيديو
بالفيديو
05:51
فيديو - أثناء مراسم التشييع.. الجيش الإسرائيلي يستهدف محيط جبانة الضهيرة
05:35
النائب فريد هيكل الخازن التقى البطريرك الراعي في بكركي ... مراسل الجديد يوجز تفاصيل اللقاء
03:52
تصريح رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي خلال جولته في جنوب لبنان
03:42
بعد البلبلة التي حصلت .. الحلبي يوضح سبب التأخر في انطلاق الامتحانات الرسمية
03:33
مراسلة الجديد تواكب من جنوب لبنان سير الامتحانات الرسمية
03:31
وزير التربية عباس الحلبي يتفقد مراكز الامتحانات الرسمية في جنوب لبنان
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
محليات
14:17
مسيّرات إنقضاضية وضربة دقيقة.. حزب الله يعلن الرد!
محليات
14:17
مسيّرات إنقضاضية وضربة دقيقة.. حزب الله يعلن الرد!
عربي و دولي
16:05
سفينة هجومية أميركية في طريقها إلى "شرق المتوسط"
عربي و دولي
16:05
سفينة هجومية أميركية في طريقها إلى "شرق المتوسط"
محليات
11:56
في زغرتا.. إنذار أخير للنازحين!
محليات
11:56
في زغرتا.. إنذار أخير للنازحين!
عربي و دولي
14:05
غالانت من الحدود الشمالية: مستعدون للحرب.. لكننا نرحب بالتسوية في هذه الحالة
عربي و دولي
14:05
غالانت من الحدود الشمالية: مستعدون للحرب.. لكننا نرحب بالتسوية في هذه الحالة
فن
10:02
شاهدوا رقصة نجوى كرم مع معجبيها في المغرب
فن
10:02
شاهدوا رقصة نجوى كرم مع معجبيها في المغرب
محليات
07:22
إطلاق نار وإشعال إطارات.. ماذا حدث في عائشة بكار؟
محليات
07:22
إطلاق نار وإشعال إطارات.. ماذا حدث في عائشة بكار؟
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024