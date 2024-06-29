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محليات

السيد نصرالله: إنجازات المقاومة وضعت الأمة على طريق الإنتصار النهائي

2024-06-29 | 05:47
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السيد نصرالله: إنجازات المقاومة وضعت الأمة على طريق الإنتصار النهائي
السيد نصرالله: إنجازات المقاومة وضعت الأمة على طريق الإنتصار النهائي

أكَّد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أنَّ "جبهات المقاومة في لبنان واليمن والعراق تساند أهالي قطاع غزة وفلسطين المحتلة في ظلِّ ما يقدمونه اليوم من عشرات آلاف الشهداء والجرحى مع التهجير والجوع والحصار وأعمال الإبادة".

وفي رسالة له في "المؤتمر الدولي لشهداء الدفاع عن الحرم وجبهة المقاومة" في مشهد، أشار نصر الله إلى أنَّ "هذه الإنجازات والانتصارات وضعت أمتنا على طريق الانتصار الكبير والنهائي والذي يعني تحرير فلسطين من الاحتلال الصهيوني وتحرير منطقتنا كلّها من الهيمنة والتسلط الأميركي".
وشدَّد نصر الله على أنَّ "هذا الانتصار النهائي يحتاج إلى مواصلة العمل والجهاد دون كللٍ أو مللٍ ويحتاج إلى المزيد من الوقت بطبيعة الحال وأن نكون واثقين جدًا وعلى يقين بوعد الله تعالى للمؤمنين الصادقين بالنصر والغلبة".
ولفت إلى أنَّ "هذا الانتصار يحتاج إلى وحدتنا وتكاملنا ولا يجوز لأحد بعد هذه التضحيات أن يتردد أو أن يضعف أو يتوقف".
وأضاف: "نحن الشعوب المظلومة في هذه المنطقة والمعتدى عليها من قبل الشيطان الأكبر والصهاينة ونحن في هذا الزمن ننعم بوجود فرصة إلهية عظيمة، ألا وهي الجمهورية الإسلامية المباركة في إيران بنظامها المقدَّس وشعبها المضحي وبوجود هذا القائد الحكيم والشجاع والمُسدَّد الإمام السيد علي الخامنئي (دام ظله)".
وأعرب عن ثقته بأنَّ "شهداءنا أحياء عند ربهم يرزقون ومن جهة أخرى نرى إنجازاتهم وما حققته دماؤهم حاضرًا أمامنا في كل يوم وما قدموه لنا من انتصارات وتحرير".
وقال نصر الله: "إننا لأمام الدماء المنتصرة على سيوف الطغاة والجبابرة. وشهداؤها الكرام حققوا كلتا الحسنيين النصر والشهادة معًا"، معربًا عن فخره بـ"الشهداء وما قدموا وأيضًا بعوائل الشهداء الذين واجهوا فقد أحبتهم وأعزائهم بالصبر الجميل والتسليم الكامل لمشيئة الله تعالى والافتخار باصطفاء الله تعالى لهؤلاء الأحبة".
وتوجَّه الأمين العام لحزب الله إلى "أهالي ساحات وبلدان جبهة المقاومة" بالقول: "يا أكرم الناس ويا أشرف الناس في كل ساحات وبلدان جبهة المقاومة يجب أن ندرك حجم الإنجازات والانتصارات التي تحققت حتى الآن والتي تراكمت على مدى عشرات السنين وخصوصًا منذ انتصار الثورة الإسلامية في إيران بقيادة الإمام الخميني".
السيد نصرالله: إنجازات المقاومة وضعت الأمة على طريق الإنتصار النهائي

محليات

حسن نصر الله

حزب الله

مشهد

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