فيديو - أثناء مراسم التشييع.. الجيش الإسرائيلي يستهدف محيط جبانة الضهيرة

أطلق الجيش الإسرائيلي قذيفة على مقربة من جبانة بلدة الضهيرة، أثناء تشييع أحد أبناء البلدة بعد التنسيق مع الجيش اللبناني واليونيفيل، ما أثار الهلع في صفوف المواطنين.ولم يسجل إصابات نتيجة هذا القصف.