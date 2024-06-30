مراسلة الجديد: غارة من مسيّرة اسرائيلية تستهدف بلدة حولا

لفت رئيس "التيار الوطني الحرّ" النائب جبران باسيل الى أن "البعض يراهن على الخارج وعلى امكانية حدوث ضربة اميركية لايران أو ضربة اسرائيل لحزب الله"، مشيرا الى أنه "في حال ضربت اسرائيل لبنان فهذه كارثة وليست أمراً يمكن ان نراهن عليه واذا لم تضرب يكون رهانه سقط والخسارة ارتفعت وتحلل الدولة زاد"، مشيرا الى أن "هذه الرهانات كانت في الحرب ولا نقبل بها".



