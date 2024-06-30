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محليات

مراسلة الجديد: غارة من مسيّرة اسرائيلية تستهدف بلدة حولا

2024-06-30 | 01:47
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مراسلة الجديد: غارة من مسيّرة اسرائيلية تستهدف بلدة حولا
مراسلة الجديد: غارة من مسيّرة اسرائيلية تستهدف بلدة حولا

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مراسلة الجديد: غارة من مسيّرة اسرائيلية تستهدف بلدة حولا

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