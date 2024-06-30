بالفيديو - آثار الدمار جراء الغارة الاسرائيلية التي استهدفت منزلا في بلدة حولا صباحاً

آثار الدمار جراء الغارة الاسرائيلية التي استهدفت منزلا في بلدة حولا صباحاً pic.twitter.com/XtjCFrmGrD
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) June 30, 2024
آثار الدمار جراء الغارة الاسرائيلية التي استهدفت منزلا في بلدة حولا صباحاً pic.twitter.com/XtjCFrmGrD
قال النائب علي فياض ان "ما يتصل بغزة وجنوب لبنان لا يحتمل مواقف رمادية غير واضحة فالثقل الاخلاقي والانساني لما يجري في غزة واستهداف اهلنا في الجنوب يستدعي مواقف اكثر وضوحا ولا تقتصر فقط على الصلاة ويجب ان تقف على الضفة الصحيحة ويجب ان يعلن الانسان موقف الى جانب الفلسطينيين في غزة والى جانب اللبنانيين في الجنوب ".