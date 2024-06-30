بالفيديو - آثار الدمار جراء الغارة الاسرائيلية التي استهدفت منزلا في بلدة حولا صباحاً

قال النائب علي فياض ان "ما يتصل بغزة وجنوب لبنان لا يحتمل مواقف رمادية غير واضحة فالثقل الاخلاقي والانساني لما يجري في غزة واستهداف اهلنا في الجنوب يستدعي مواقف اكثر وضوحا ولا تقتصر فقط على الصلاة ويجب ان تقف على الضفة الصحيحة ويجب ان يعلن الانسان موقف الى جانب الفلسطينيين في غزة والى جانب اللبنانيين في الجنوب ".