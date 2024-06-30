أمنياً وعسكرياً.. تحديثات حيّة تنقلها موفدتنا من جنوب لبنان

علي فياض للجديد: حزب الله ارسل الى بكركي ان المقاومة مزعوجة جداً من الموقف الذي صدر وما حصل جرحنا في الصميم وكلمة الارهاب هي لغة تصادم ومواجهة وليست لغة اختلاف سياسي