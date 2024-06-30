لقاءات الشيخ بهاء الحريري في بيروت مستمرة
واصل الشيخ بهاء رفيق الحريري لقاءاته بعد ظهر اليوم في بيروت، وهو التقى عددا من العائلات البيروتية، اضافة الى وفود شبابية من العاصمة.
وتركز الحديث حول غياب الخدمات الأساسية عن بيروت نتيجة الاهمال الحاصل بحقها، والمشاكل الصحية والاجتماعية المتفاقمة التي يعاني منها اهالي العاصمة، مما يدفع أبناء بيروت وشبابها لترك البلد والهجرة منه.
وقد اعربت الوفود عن املها بان يتمكن الشيخ بهاء الحريري من تحقيق مشروعه الانقاذي بصفته يتمتع بكل الصفات التي تمكنه من قيادة البلد.