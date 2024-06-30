لقاءات الشيخ بهاء الحريري في بيروت مستمرة

واصل الشيخ بهاء رفيق الحريري لقاءاته بعد ظهر اليوم في بيروت، وهو التقى عددا من العائلات البيروتية، اضافة الى وفود شبابية من العاصمة.