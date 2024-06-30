بالفيديو - بأم العين.. مسيرة اسرائيلية في أجواء شقرا - وادي السلوقي

تلقى الامن العام نداءات عديدة من مئات اللبنانيين الآتين من سوريا ومن بينهم حجاج عَلِقوا في سيارتهم على معبر المصنع الحدودي بسبب تعطل النظام الالكتروني وقد ناشدوا المسؤولين ايجاد حل سريع كي لا يناموا على الحدود الليلة واعلن البيسري لقناة الجديد ان العمل جارٍ على حلول سريعة وقال سنفتح النظام الالكتروني القديم لتسهيل مرور الناس.