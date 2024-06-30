بالفيديو - بأم العين.. مسيرة اسرائيلية في أجواء شقرا - وادي السلوقي

ظهور مسيّرة اسرائيلية في أجواء بلدة شقرا - وادي السلوقي pic.twitter.com/PJXc0KLMei
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) June 30, 2024
ظهور مسيّرة اسرائيلية في أجواء بلدة شقرا - وادي السلوقي pic.twitter.com/PJXc0KLMei
تلقى الامن العام نداءات عديدة من مئات اللبنانيين الآتين من سوريا ومن بينهم حجاج عَلِقوا في سيارتهم على معبر المصنع الحدودي بسبب تعطل النظام الالكتروني وقد ناشدوا المسؤولين ايجاد حل سريع كي لا يناموا على الحدود الليلة واعلن البيسري لقناة الجديد ان العمل جارٍ على حلول سريعة وقال سنفتح النظام الالكتروني القديم لتسهيل مرور الناس.