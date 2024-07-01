تحرّش بقاصر عمره 7 سنوات و"المعلومات" توقفه

اعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي في بيان انه "في إطار المتابعة اليوميّة التي تقوم بها القطعات المختصّة في قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة جرائم التّحرش والإخلال بالآداب العامّة في مختلف المناطق اللّبنانية، توافرت معلومات، بتاريخ 16-05-2024، لدى شعبة المعلومات عن قيام أحد الأشخاص بالتحرّش بقاصر عمره حوالى 7 سنوات في إحدى القرى الجنوبيّة.