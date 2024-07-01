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ترمب تعليقاً على قرار المحكمة العليا: انتصار كبير لدستورنا وديمقراطيتنا
المحكمة العليا الأميركية ترفض قرارا قضائيا برفع الحصانة عن ترمب بقضية أحداث الكابيتول
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حسام زكي: وصف حزب الله بـ "الارهابي" زال منذ عام ولم يعد هناك اي مانع من اللقاء وزيارتي للبنان تضامنية
2024-07-01 | 06:25
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حسام زكي: وصف حزب الله بـ "الارهابي" زال منذ عام ولم يعد هناك اي مانع من اللقاء وزيارتي للبنان تضامنية
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