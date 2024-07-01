بلينكن: هناك زخم يقود باتجاه الحرب بين إسرائيل وحزب الله

حسام زكي للجديد: عندما زال وصف حزب الله بـ"الارهابي " منذ عام لم يعد هناك اي مانع من اللقاء وزيارتي للبنان كانت تضامنية خشية من توسع الحرب من الجنوب لتشمل كل البلد والشق الآخر الشغور الرئاسي الذي طال امده