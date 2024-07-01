قائد الجيش عرض مع كوبمان التطورات على الحدود واستقبل بقرادونيان
استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون، في مكتبه، في اليرزة، المدير العام لمفاوضات الجوار والتوسيع في المفوضية الأوروبية جيرت جان كوبمان، وتناول البحث الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والتطورات على الحدود الجنوبية.
كما استقبل الأمين العام لحزب الطاشناق النائب هاغوب بقرادونيان، وتم البحث في الأوضاع العامة في البلاد.
وكذلك، استقبل وفدا من رابطة قدامى القوات المسلحة برئاسة اللواء الركن المتقاعد نقولا مزهر، وتم التداول في شؤون العسكريين المتقاعدين.