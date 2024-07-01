قائد الجيش عرض مع كوبمان التطورات على الحدود واستقبل بقرادونيان

كما استقبل الأمين العام لحزب الطاشناق النائب هاغوب بقرادونيان، وتم البحث في الأوضاع العامة في البلاد.

وكذلك، استقبل وفدا من رابطة قدامى القوات المسلحة برئاسة اللواء الركن المتقاعد نقولا مزهر، وتم التداول في شؤون العسكريين المتقاعدين.