من جنوب لبنان.. مراسلة الجديد توافينا بآخر التطورات الميدانية

صدر عن الحزب البيان الآتي: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، ورداً ‏على ‌‏‌‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصًا في ‏بلدة ‏البياضة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم الاثنين 01-07-2024، مبانٍ ‏يستخدمها جنود ‏العدو الإسرائيلي في مستعمرة غرانوت هجليل بالأسلحة المناسبة وأصابوها ‏إصابة مباشرة"