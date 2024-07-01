معلومات الجديد: لقاءات حسام زكي مع محور المقاومة وحلفائه أكد خلالها أن العلاقة بين الجامعة والحزب تتحسن ولا يمكنها أن تكون ضد المقاومة بعد ما قدمته من شهداء لمساندة القضية الفلسطينية