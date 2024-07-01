التيار الوطني الحر - عكار: باسيل طالب بالاسراع في المحاكمات التي تخص الموقوفين من باب إحقاق الحق

أشارت هيئة قضاء عكار في التيار الوطني الحر، تعليقا على ما تم تداوله حول كلام رئيس التيار النائب جبران باسيل في عكار العتيقة والمتعلق بقضية الموقوفين، الى أن باسيل طالب بالاسراع في المحاكمات التي تخص الموقوفين فقط لاغير من باب إحقاق الحق ورفع الظلم عن الأشخاص وحتى لا تأتي العدالة متأخرة فتتم تبرئة المظلوم ومحاسبة المرتكب .