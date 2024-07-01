الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

محليات

التيار الوطني الحر - عكار: باسيل طالب بالاسراع في المحاكمات التي تخص الموقوفين من باب إحقاق الحق

2024-07-01 | 16:07
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
التيار الوطني الحر - عكار: باسيل طالب بالاسراع في المحاكمات التي تخص الموقوفين من باب إحقاق الحق
التيار الوطني الحر - عكار: باسيل طالب بالاسراع في المحاكمات التي تخص الموقوفين من باب إحقاق الحق

أشارت هيئة قضاء عكار في التيار الوطني الحر، تعليقا على ما تم تداوله حول كلام رئيس التيار النائب جبران باسيل في عكار العتيقة والمتعلق بقضية الموقوفين، الى أن باسيل طالب بالاسراع في المحاكمات التي تخص الموقوفين فقط لاغير من باب إحقاق الحق ورفع الظلم عن الأشخاص وحتى لا تأتي العدالة متأخرة فتتم تبرئة المظلوم ومحاسبة المرتكب .


كذلك يهم هيئة القضاء التوضيح أن باسيل شدد في كلامه على أهمية حل الخلافات بالطرق السلمية وأن يقوم القضاء بواجبه لإصدار الأحكام ضمن الاطر القانونية والدستورية ودون أي تدخل في عمله.
مقالات ذات صلة
التيار الوطني الحر - عكار: باسيل طالب بالاسراع في المحاكمات التي تخص الموقوفين من باب إحقاق الحق

محليات

التيار الوطني الحر

لبنان

عكار

العودة الى الأعلى
Aljadeed
حسام زكي للجديد: عندما زال وصف حزب الله بـ"الارهابي " منذ عام لم يعد هناك اي مانع من اللقاء وزيارتي للبنان كانت تضامنية خشية من توسع الحرب من الجنوب لتشمل كل البلد والشق الآخر الشغور الرئاسي الذي طال امده
الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي للجديد: في قمة جدة حصلت تعديلات على القرار الخاص بالتدخلات الايرانية بالشؤون العربية ومن ضمن التعديلات سقطت الاشارة الى مسألة حزب الله الارهابي

اقرأ ايضا في محليات

الشيخ بهاء الحريري: لا إشكالات مع أي من المكونات اللبنانية
08:27

الشيخ بهاء الحريري: لا إشكالات مع أي من المكونات اللبنانية

أكد الشيخ بهاء الحريري على أن اتفاق الطائف هو الأساس، وأن كل الدول العربية والغربية والصديقة للبنان مجمعة على ذلك، مشدداً انفتاحه على الجميع ولن يكون هناك أي إشكالات مع أي من المكونات اللبنانية.

08:27

الشيخ بهاء الحريري: لا إشكالات مع أي من المكونات اللبنانية

أكد الشيخ بهاء الحريري على أن اتفاق الطائف هو الأساس، وأن كل الدول العربية والغربية والصديقة للبنان مجمعة على ذلك، مشدداً انفتاحه على الجميع ولن يكون هناك أي إشكالات مع أي من المكونات اللبنانية.

الجديد مستمرة في تغطية التطورات الميدانية جنوباً
Play
07:30
Play

الجديد مستمرة في تغطية التطورات الميدانية جنوباً

الجديد مستمرة في تغطية التطورات الميدانية جنوباً

07:30

الجديد مستمرة في تغطية التطورات الميدانية جنوباً

الجديد مستمرة في تغطية التطورات الميدانية جنوباً

سلسلة لقاءات في عين التينة!
06:58

سلسلة لقاءات في عين التينة!

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين المفتي الجعفري الممتاز سماحة الشيخ أحمد قبلان.

06:58

سلسلة لقاءات في عين التينة!

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين المفتي الجعفري الممتاز سماحة الشيخ أحمد قبلان.

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024