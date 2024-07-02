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محليات

"في لبنان جبهتان بنظرتين متناقضتين".. ماذا في أسرار صحف اليوم؟

2024-07-02 | 01:09
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&quot;في لبنان جبهتان بنظرتين متناقضتين&quot;.. ماذا في أسرار صحف اليوم؟
"في لبنان جبهتان بنظرتين متناقضتين".. ماذا في أسرار صحف اليوم؟

جاء في أسرار صحف اليوم:

الجمهورية

 صارح سياسي بارز رئيس كتلة نيابية وقال: في لبنان جبهتان بنظرتين متناقضتين حول الملف الرئاسي، وليس في مقدور أي منهما إلغاء الآخر، وهذا يعني استحالة إنتخاب رئيس.

 يقول وزير سابق أن أحداً لا يعلم كيف سنخرج من هذا الوضع البشع لا في الداخل ولا في الخارج برغم كثرة الوفود والمحاولات.

 لم تستبعد أوساط سياسية أن تتحوّل الزيارة الإستطلاعية لديبلوماسي كبير إلى مبادرة بعد أن كوّن صورة شاملة عن الوضع اللبناني.

 ******

 اللواء

 لم تتبلغ أية جهة رسمية لبنانية عن احتمال مجيء الوسيط الأميركي إلى بيروت، بعد لقاءاته مع وسطاء فرنسيين وعرب في باريس..

 أدى تسريب محضر اجتماع مرتقب بين مرجع ورئيس تكتل إلى حدوث إرباك بالعلاقة وبالمسار المتوقع للاتصالات.

 ما تزال مؤسسات عامة، تؤدي خدمات للمواطنين عرضة لفقدان لوازم التشغيل من مازوت وزيوت وحتى كهرباء منتظمة!

 ******

 البناء

 قالت مصادر إعلامية في كيان الاحتلال إن كلمة وزير المالية بتسلئيل سموترتتش في مؤتمر صحيفة “ماكور ريشون” إلى مصدر سخرية وتندّر بين الإعلاميين الذين سمعوه يبشر بحرب مقبلة هدفها “تقويض النظام في إيران، والتدمير الكامل لحماس، وحرب قاسية وسريعة ضد حزب الله تُخرجه من اللعبة”. وتساءلوا في تعليقاتهم أنت وأي جيش؟ ما مستوى التآكل في الوحدات النظامية التي تقاتل حماس منذ أكثر من ثمانية أشهر؟ كيف يشعر جندي الاحتياط عندما يتم استدعاؤه للمرة الثالثة إلى الخدمة؟ ما الكمية الدقيقة للذخائر لدى سلاح الجو، وخصوصاً في ضوء قرار إدارة بايدن تأخير شحن 3500 قنبلة ثقيلة؟ وما الإصلاحات المتوجبة للدبابات وناقلات الجند المدرعة بعد فترة العمل الطويلة؟ مَن هم العسكريون الذين يعتقدون أنّ هناك تحركاً حاداً وسريعاً سيهزم حزب الله؟ كم عدد جنود الاحتياط الذين سيكونون مطلوبين لمدة عام لإبقاء الحكم العسكري، الذي يعد به الوزير، في قطاع غزة؟ إلى أيّ مدى، ستكون الجبهة الداخلية الإسرائيلية مستعدة لمواجهة قصف يومي بآلاف الصواريخ والطائرات المسيّرة من لبنان ومن إيران والعراق وسورية واليمن؟

 قال مصدر دبلوماسي تركي إن المشهد الأوروبي يصبح أكثر فأكثر عدائياً، ما يجعل كل أحلام تركياً بالانضمام الى الاتحاد الأوروبي سراباً والتطرف الذي يجتاح أوروبا يقفل الأبواب أمام أي تفكير بدور تركي في قلب الغرب، رغم عضوية الناتو وأن تركيا الآسيوية سوف تنتصر على الحلم الأوروبيّ عبر بوابة روسية إيرانية بعدما سقط الوهم التركي الآخر حول توازن غربي روسي في حرب أوكرانيا وتوازن أميركي إيراني في حرب فلسطين، بما يتيح هوامش واسعة لتركيا تبدو قد ضاقت جميعاً مع اليد العليا لروسيا في حرب أوكرانيا وتفوق محور المقاومة في حرب فلسطين، ولذلك يصف المصدر التوجه نحو سورية كمفتاح في علاقة تركيا بروسيا وإيران بصفته قراراً استراتيجياً لا مجال للمناورة فيه.

 

******

"في لبنان جبهتان بنظرتين متناقضتين".. ماذا في أسرار صحف اليوم؟

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