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محليات

ناصر شرارة: أخشى من استخدام إسرائيل سلاح الفوضى في الفترة المقبلة

2024-07-02 | 06:10
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ناصر شرارة: أخشى من استخدام إسرائيل سلاح الفوضى في الفترة المقبلة
ناصر شرارة: أخشى من استخدام إسرائيل سلاح الفوضى في الفترة المقبلة

قال الصحافي ناصر شرارة أن "محافل سياسية عدة توقفت عند تصريح لودريان وكان هناك سعياً حثيثاً لتحصين لبنان قبل الوصول إلى الانتخابات الأميركية، ولكننا لم ننتخب رئيس ونحن اليوم نكمل دون حصانة داخلية"

 وأضاف ضمن إطلالة له في برنامج الحدث إلى أننا "ننتظر بقلق المرحلة الفاصلة بين اللحظة الحالية والانتخابات الأميركية وقد نشهد فوضى في المنطقة خلال الأشهر الأربعة المقبلة".

وأشار شرارة إلى "تحول في الموقف العربي خشية مما سيقوم به نتنياهو" لافتاً إلى أن "العالم يعيش صراع هويات وأننا في مرحلة تشهد تحولات على المستوى الإقليمي والاقليم يتحرك دون تسليط الضوء عليه".

كما عبر عن خشيته من "استخدام إسرائيل سلاح الفوضى كرد فعل على ما حصل في غزة وعلى وضعهم الاستراتيجي".

وأكد شرارة أن "لبنان قادر على تلقى الغيوم السوداء المحيطة به، ولكن لدينا ملفات عدة قابلة للاشتعال من بينها النزوح السوري واللاجئين الفلسطينيين"

أما عن الخلاف بين بكركي والمجلس الشيعي الأعلى اعتبره شرارة "مشهداً غير معتاداً".

 

 

 

 

 

 

 

ناصر شرارة: أخشى من استخدام إسرائيل سلاح الفوضى في الفترة المقبلة

محليات

ناصر الشرارة

إسرائيل

لبنان

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الحدث - ناصر شرارة - الحلقة الكاملة
ناصر شرارة: احتمالات الحرب قد تكون بعيدة ولكن قد نشهد فوضى في المنطقة

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