ناصر شرارة: أخشى من استخدام إسرائيل سلاح الفوضى في الفترة المقبلة

وأضاف ضمن إطلالة له في برنامج الحدث إلى أننا "ننتظر بقلق المرحلة الفاصلة بين اللحظة الحالية والانتخابات الأميركية وقد نشهد فوضى في المنطقة خلال الأشهر الأربعة المقبلة".

وأشار شرارة إلى "تحول في الموقف العربي خشية مما سيقوم به نتنياهو" لافتاً إلى أن "العالم يعيش صراع هويات وأننا في مرحلة تشهد تحولات على المستوى الإقليمي والاقليم يتحرك دون تسليط الضوء عليه".

كما عبر عن خشيته من "استخدام إسرائيل سلاح الفوضى كرد فعل على ما حصل في غزة وعلى وضعهم الاستراتيجي".

وأكد شرارة أن "لبنان قادر على تلقى الغيوم السوداء المحيطة به، ولكن لدينا ملفات عدة قابلة للاشتعال من بينها النزوح السوري واللاجئين الفلسطينيين"

أما عن الخلاف بين بكركي والمجلس الشيعي الأعلى اعتبره شرارة "مشهداً غير معتاداً".