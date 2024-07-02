الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

محليات

سلسلة لقاءات في عين التينة!

2024-07-02 | 06:58
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
سلسلة لقاءات في عين التينة!
سلسلة لقاءات في عين التينة!

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين المفتي الجعفري الممتاز سماحة الشيخ أحمد قبلان.

الرئيس بري تابع أيضاً الاوضاع العامة والمستجدات السياسية والميدانية وشؤوناً إنمائية وتشريعية وذلك خلال لقائه رئيس لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه النيابية النائب سجيع عطية الذي قال بعد اللقاء: 

"بداية أشكر دولة الرئيس بري على إستقباله ودعمه الدائم لنا خاصة بالمشاريع الإنمائية في مناطقنا المحرومة لا سيما في  عكار".

وأضاف: "اليوم كان موضوع البحث الأساسي موضوع الجامعة اللبنانية وأكد على رئيس الجامعة زيارة عكار في الأسبوع المقبل وإنتقاء المكان المناسب للبدء بأعمال الجامعة اللبنانية وهذه أعتقد خطوة جبارة كبيرة ، ودائما الرئيس بري هو راعي الإنماء ومساهم بإعطاء المناطق المحرومة حقها". 

وتابع عطية: "النقطة الثانية أيضا تكلمنا بموضوع الإنترنت الغير شرعي وتأثيره على الشباب، وموضوع الميسر والقمار ودخوله الى الجامعات والاذى الإقتصادي والاجتماعي والأخلاقي على كل الناس، وأيضاً أعطى توجيهاته لوقف كل الشركات وكل المراكز غير الشرعية، وحتى الشرعية ضمن ضوابط محددة وضمن النطاق العام وعدم إستعمالها سواء من كازينو لبنان أو من خارج الأماكن الثانية لأن هذه لها أذى سلبي ومالي على الناس".

وختم: "كما تم البحث في مواضيع مختلفة موضوع الجنوب وموضوع الحرب وموضوع المبادرة أيضاً أكدنا على النقاط والثوابت التي إنطلقنا منها سوياً ، ولا زال الرئيس بري منفتح ومتعاون ومبادر ومحافظ على كل كلامه الذي ابتدأ به بمعنى الجلسات المتتالية الدورات المتتالية الحوار الذي هو الاساس لحل كل المشاكل".

بري استقبل أيضاً نائب رئيس المجلس النيابي السابق إيلي الفرزلي حيث جرى البحث في تطورات الأوضاع العامة والمستجدات السياسية.
سلسلة لقاءات في عين التينة!

محليات

نبيه بري

عين التينة

سجيع عطية

العودة الى الأعلى
Aljadeed
الجديد مستمرة في تغطية التطورات الميدانية جنوباً
مراسلة الجديد: استشهاد مواطن من الزلوطية في الاعتداء الاسرائيلي الذي استهدف البلدة قبل قليل

اقرأ ايضا في محليات

الشيخ بهاء الحريري: لا إشكالات مع أي من المكونات اللبنانية
08:27

الشيخ بهاء الحريري: لا إشكالات مع أي من المكونات اللبنانية

أكد الشيخ بهاء الحريري على أن اتفاق الطائف هو الأساس، وأن كل الدول العربية والغربية والصديقة للبنان مجمعة على ذلك، مشدداً انفتاحه على الجميع ولن يكون هناك أي إشكالات مع أي من المكونات اللبنانية.

08:27

الشيخ بهاء الحريري: لا إشكالات مع أي من المكونات اللبنانية

أكد الشيخ بهاء الحريري على أن اتفاق الطائف هو الأساس، وأن كل الدول العربية والغربية والصديقة للبنان مجمعة على ذلك، مشدداً انفتاحه على الجميع ولن يكون هناك أي إشكالات مع أي من المكونات اللبنانية.

الجديد مستمرة في تغطية التطورات الميدانية جنوباً
Play
07:30
Play

الجديد مستمرة في تغطية التطورات الميدانية جنوباً

الجديد مستمرة في تغطية التطورات الميدانية جنوباً

07:30

الجديد مستمرة في تغطية التطورات الميدانية جنوباً

الجديد مستمرة في تغطية التطورات الميدانية جنوباً

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024