سلسلة لقاءات في عين التينة!

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين المفتي الجعفري الممتاز سماحة الشيخ أحمد قبلان.

الرئيس بري تابع أيضاً الاوضاع العامة والمستجدات السياسية والميدانية وشؤوناً إنمائية وتشريعية وذلك خلال لقائه رئيس لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه النيابية النائب سجيع عطية الذي قال بعد اللقاء:



"بداية أشكر دولة الرئيس بري على إستقباله ودعمه الدائم لنا خاصة بالمشاريع الإنمائية في مناطقنا المحرومة لا سيما في عكار".



وأضاف: "اليوم كان موضوع البحث الأساسي موضوع الجامعة اللبنانية وأكد على رئيس الجامعة زيارة عكار في الأسبوع المقبل وإنتقاء المكان المناسب للبدء بأعمال الجامعة اللبنانية وهذه أعتقد خطوة جبارة كبيرة ، ودائما الرئيس بري هو راعي الإنماء ومساهم بإعطاء المناطق المحرومة حقها".



وتابع عطية: "النقطة الثانية أيضا تكلمنا بموضوع الإنترنت الغير شرعي وتأثيره على الشباب، وموضوع الميسر والقمار ودخوله الى الجامعات والاذى الإقتصادي والاجتماعي والأخلاقي على كل الناس، وأيضاً أعطى توجيهاته لوقف كل الشركات وكل المراكز غير الشرعية، وحتى الشرعية ضمن ضوابط محددة وضمن النطاق العام وعدم إستعمالها سواء من كازينو لبنان أو من خارج الأماكن الثانية لأن هذه لها أذى سلبي ومالي على الناس".



وختم: "كما تم البحث في مواضيع مختلفة موضوع الجنوب وموضوع الحرب وموضوع المبادرة أيضاً أكدنا على النقاط والثوابت التي إنطلقنا منها سوياً ، ولا زال الرئيس بري منفتح ومتعاون ومبادر ومحافظ على كل كلامه الذي ابتدأ به بمعنى الجلسات المتتالية الدورات المتتالية الحوار الذي هو الاساس لحل كل المشاكل".



بري استقبل أيضاً نائب رئيس المجلس النيابي السابق إيلي الفرزلي حيث جرى البحث في تطورات الأوضاع العامة والمستجدات السياسية.