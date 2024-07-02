عاجل
معلومات الجديد: تحضيرات لعقد لقاء بين البطريرك الراعي والشيخ الخطيب في موعد قريب
معلومات الجديد: تحضيرات لعقد لقاء بين البطريرك الراعي والشيخ الخطيب في موعد قريب
معلومات الجديد: المطران بولس مطر التقى الشيخ علي الخطيب في المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى بحضور الوزير السابق وديع الخازن والأجواء طغت عليها الإيجابية
معلومات الجديد: المطران بولس مطر التقى الشيخ علي الخطيب في المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى بحضور الوزير السابق وديع الخازن والأجواء طغت عليها الإيجابية
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
البث المباشر
البحث
بيروت
30
o
البقاع
32
o
الجنوب
30
o
الشمال
34
o
جبل لبنان
28
o
كسروان
30
o
متن
30
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024
06:26
غادر منصبه بطريقة غريبة.. هذا ما قام به رئيس وزراء!
05:11
بالفيديو - إسرائيل تعتقل وتعذّب رجلاً بالخطأ لكونه يشبه السنوار!
02:41
موجة حر.. ما الذي ينتظرنا في أجواء الطقس؟
02:19
إعلام العدو يزعم: نصرالله رفض عرضاً إيرانياً وغيّر مكانه!
10:01
اكتشاف نباتات يمكن ان تنمو على المريخ
محليات
سعادة الشامي يطرح خطة الاستحابة للبنان.. ماذا تضمنت؟... التفاصيل في النشرة المسائية بعد قليل
2024-07-02 | 12:46
A-
A+
سعادة الشامي يطرح خطة الاستحابة للبنان.. ماذا تضمنت؟... التفاصيل في النشرة المسائية بعد قليل
مقالات ذات صلة
لماذا تخلى لبنان عن فرصة التحقيق بجرائم اسرائيل لدى الجنائية الدولية؟... تابعوا التفاصيل في النشرة المسائية بعد قليل
ماذا قرر وزير التربية في أزمة الشهادات الرسمية؟.. التفاصيل في النشرة المسائية بعد قليل
ورقة فرنسية منقحة سيطرحها وزير الخارجية الفرنسي الاحد في بيروت فماذا في مضمونها ؟ التفاصيل مع الزميلة جوزفين ديب في النشرة المسائية
سعادة الشامي يطرح خطة الاستحابة للبنان.. ماذا تضمنت؟... التفاصيل في النشرة المسائية بعد قليل
محليات
الشامي
الاستحابة
للبنان..
تضمنت؟...
التفاصيل
النشرة
المسائية
العودة الى الأعلى
"في لبنان جبهتان بنظرتين متناقضتين".. ماذا في أسرار صحف اليوم؟
التيار الوطني الحر - عكار: باسيل طالب بالاسراع في المحاكمات التي تخص الموقوفين من باب إحقاق الحق
اقرأ ايضا في محليات
06:50
معلومات الجديد: تحضيرات لعقد لقاء بين البطريرك الراعي والشيخ الخطيب في موعد قريب
06:50
معلومات الجديد: تحضيرات لعقد لقاء بين البطريرك الراعي والشيخ الخطيب في موعد قريب
06:50
معلومات الجديد: المطران بولس مطر التقى الشيخ علي الخطيب في المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى بحضور الوزير السابق وديع الخازن والأجواء طغت عليها الإيجابية
06:50
معلومات الجديد: المطران بولس مطر التقى الشيخ علي الخطيب في المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى بحضور الوزير السابق وديع الخازن والأجواء طغت عليها الإيجابية
06:19
الحدث - إبراهيم ريحان - الحلقة الكاملة
06:19
الحدث - إبراهيم ريحان - الحلقة الكاملة
يحدث الآن
خاص الجديد
06:50
معلومات الجديد: تحضيرات لعقد لقاء بين البطريرك الراعي والشيخ الخطيب في موعد قريب
خاص الجديد
06:50
معلومات الجديد: المطران بولس مطر التقى الشيخ علي الخطيب في المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى بحضور الوزير السابق وديع الخازن والأجواء طغت عليها الإيجابية
فن
06:43
ريما فرنجيه تعلنعن برنامج مهرجان اهدنيات الدولي: ليبقى لبنان حيا ومنتجا
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
06:26
غادر منصبه بطريقة غريبة.. هذا ما قام به رئيس وزراء!
2024-06-02
إذاعة جيش العدو الإسرائيلي: 3 طائرات مسيّرة تابعة لحزب الله اخترقت أجواء الشمال ولم يتمكن الجيش الإسرائيلي من اعتراض أي منها ويبدو أن الطائرات بدون طيار ضربت المنطقة
2024-06-12
إذاعة الجيش الإسرائيلي: إطلاق أكثر من 100 صاروخ من جنوب لبنان على صفد وطبريا ومحيطهما خلال دقائق معدودة
2024-07-01
لصوص يلقون بطفل من الطابق الخامس أثناء سرقة منزله!
2024-05-25
هبوط اضطراري لمروحية رئيس وزراء أرمينيا... والسبب؟
08:27
الشيخ بهاء الحريري: لا إشكالات مع أي من المكونات اللبنانية
بالفيديو
بالفيديو
06:19
الحدث - إبراهيم ريحان - الحلقة الكاملة
06:17
مسعد بولس: لا مصلحة لترامب بانسحاب بايدن والسبب؟
06:05
ابراهيم ريحان عن مصادر أمنية: 10 الآف شبكة إسرائيلية نشطة ولا قرار لوقفها
04:22
عبدالله قمح: العلاقة بين بكركي والحزب لن تعود كالسابق.. وجلسة الحوار اقتربت؟
15:19
تاجر الألماس والمجوهرات جو عون يناشد وزير الإقتصاد بسبب ما يحصل من غش وتهريب الهنود كارثة بلبنان
14:43
استطلاع لـCNN: نسبة تأييد ترامب بين الناخبين 49% مقابل 43% لبايدن
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
منوعات
09:28
انفجار صاروخ بسبب إقلاع "غير مخطط له"!
منوعات
09:28
انفجار صاروخ بسبب إقلاع "غير مخطط له"!
عربي و دولي
16:09
الرئاسة السورية: اصابة المستشارة بالرئاسة لونا الشبل بنزيف في الرأس جراء تعرضها لحادث سير في دمشق
عربي و دولي
16:09
الرئاسة السورية: اصابة المستشارة بالرئاسة لونا الشبل بنزيف في الرأس جراء تعرضها لحادث سير في دمشق
محليات
14:24
في المشهد السياسي| الاستخبارات الألمانية في حارة حريك ولقاء مع حزب الله
محليات
14:24
في المشهد السياسي| الاستخبارات الألمانية في حارة حريك ولقاء مع حزب الله
محليات
14:50
نعيم قاسم: إذا كان هناك وقف لإطلاق النار في غزة فسوف نتوقف دون أي نقاش
محليات
14:50
نعيم قاسم: إذا كان هناك وقف لإطلاق النار في غزة فسوف نتوقف دون أي نقاش
محليات
16:29
بالفيديو - اشكال عائلي قرب سوق السمك في طرابلس تطور الى اشتباك مسلح
محليات
16:29
بالفيديو - اشكال عائلي قرب سوق السمك في طرابلس تطور الى اشتباك مسلح
محليات
08:27
الشيخ بهاء الحريري: لا إشكالات مع أي من المكونات اللبنانية
محليات
08:27
الشيخ بهاء الحريري: لا إشكالات مع أي من المكونات اللبنانية
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024