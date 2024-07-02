نعيم قاسم: إذا كان هناك وقف لإطلاق النار في غزة فسوف نتوقف دون أي نقاش
قال نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم إن الطريق الوحيد المؤكد لوقف إطلاق النار على الحدود اللبنانية الإسرائيلية هو وقف إطلاق النار الكامل في غزة.
وأكد قاسم في مقابلة مع وكالة "أسوشيتد برس" في المكتب السياسي للحزب في الضاحية الجنوبية لبيروت: "إذا كان هناك وقف لإطلاق النار في غزة، فسوف نتوقف دون أي نقاش".
واضاف إن مشاركة حزب الله في الحرب بين "إسرائيل" و"حماس" كانت بمثابة "جبهة دعم" لحليفتها "حماس"، و"إذا توقفت الحرب فإن هذا الدعم العسكري لن يكون موجوداً".
لكنه أشار إلى أنه إذا قلصت إسرائيل من عملياتها العسكرية دون اتفاق رسمي لوقف إطلاق النار والانسحاب الكامل من غزة، فإن الآثار المترتبة على الصراع الحدودي بين لبنان وإسرائيل ستكون أقل وضوحًا.
وقال قاسم خلال مقابلة استغرقت 40 دقيقة: "إذا كان ما يحدث في غزة مزيجاً بين وقف إطلاق النار وعدم وقف إطلاق النار، والحرب وعدم الحرب، فلا يمكننا الإجابة كيف سيكون رد فعلنا الآن، لأننا لا نعرف شكله ونتائجه وآثاره".
وقال قاسم إنه لا يعتقد أن إسرائيل لديها القدرة أو أنها اتخذت قراراً بشن حرب في الوقت الحاضر. وحذّر من أنه حتى لو كانت إسرائيل تنوي شن عملية محدودة في لبنان لا ترقى إلى حرب شاملة، فلا يجب أن تتوقع أن يبقى القتال محدوداً.
وأضاف: "يمكن لإسرائيل أن تقرر ما تريد: حرب محدودة، حرب شاملة، حرب جزئية... لكن عليها أن تتوقع أن ردنا ومقاومتنا لن تكون ضمن سقف وقواعد اشتباك تحددها إسرائيل... إذا شنت إسرائيل الحرب، فهذا يعني أنها لا تتحكم بمداها أو بمن يدخل فيها".