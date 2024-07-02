نعيم قاسم: إذا كان هناك وقف لإطلاق النار في غزة فسوف نتوقف دون أي نقاش

قال نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم إن الطريق الوحيد المؤكد لوقف إطلاق النار على الحدود اللبنانية الإسرائيلية هو وقف إطلاق النار الكامل في غزة.



