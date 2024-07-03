في بعلبك..سوري طعن طليقته!

الجيش في بيان مصحّح: تمكنت دورية من مديرية المخابرات في منطقة ميرنا الشالوحي من توقيف المواطن (غ.ص.) مرتكب جريمة قتل أحد عسكريي الجيش ليل ١٣- ٢٠٢٤/٦/١٤ وذلك على أثر عملية دهم تخللها تبادل لإطلاق النار بين الموقوف وعناصر الدورية