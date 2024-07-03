غارة اسرائيلية على منطقة الحوش في صور.. ومراسلة الجديد تتابع التطورات

مصادر الجديد: زيارة المطران بولس مطر يرافقه الوزيرُ الاسبق وديع الخازن للشيخ علي الخطيب خلصت الى تفاهم على التهدئة في خطب الكنائسِ والجوامع في المرحلة المقبلة