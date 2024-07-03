مراسلة الجديد: قصف مدفعي معادٍ يستهدف بلدة الخيام

رويترز عن الموساد: الوسطاء قدموا لإسرائيل رد حماس على مقترح وقف إطلاق النار في غزة

رويترز عن الموساد: الوسطاء قدموا لإسرائيل رد حماس على مقترح وقف إطلاق النار في غزة