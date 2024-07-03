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رويترز عن الموساد: الوسطاء قدموا لإسرائيل رد حماس على مقترح وقف إطلاق النار في غزة
رويترز عن الموساد: الوسطاء قدموا لإسرائيل رد حماس على مقترح وقف إطلاق النار في غزة
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غموض في حادث لونا الشبل والمعارضة تؤكد أنه مدبر | التفاصيل في النشرة المسائية بعد قليل
2024-07-03 | 12:33
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