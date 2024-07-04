الجبهة الجنوبية محتدمة.. وسلسلة استهدافات للحزب!

الاول: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 11:00 من صباح يوم الخميس 04-07-2024‌‎ ‎ موقع ‏المرج بصاروخ بركان ثقيل وأصابوه إصابة مباشرة". ‏الثاني: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 10:55 من صباح يوم الخميس 04-07-2024 ‏موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بصاروخ بركان ثقيل وأصابوه إصابة ‏مباشرة حيث اندلعت فيه النيران ودمروا أجزاءً منه وأوقعوا فيه إصابات مؤكدة". ‏الثالث: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 11:00 من صباح يوم الخميس 04-07-2024‌‎ ‎ موقع ‏البغدادي بصاروخ بركان ثقيل وأصابوه إصابة مباشرة".