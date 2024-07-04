فارس سعيد: لا حرب في لبنان

وأضاف سعيد في إطلالة له ضمن برنامج الحدث أن "حزب الله الذي اختطف ودمر القرار الوطني اللبناني هو منظمة غير شرعية وما يجمعنا معه هو الدستور اللبناني الذي لا ينص على وجود أي تنظيم مسلح خارج الدولة وتحت أمرة إيران"

وعن موقف جامعة الدول العربية من حزب الله، لفت سعيد إلى أن "الجامعة تقوم بعملية تواصل مع فريق تعتبره عنصراً أساسي في استقرار المنطقة" معتبراً أن "حزب الله الذي اختطف ودمر القرار الوطني اللبناني إرهابي وغير شرعي كما أن عناصره قاموا بعمليات إرهابية وقتلوا رئيس حكومة"

كما أشار إلى أن "بكركي صرح وطني كبير مهمتها جمع كل اللبنانيين دون استثناء وهي مؤتمنة على ضمان العيش المشترك، كان من أفضل ألا تصف الحزب بالإرهابي ثم تتراجع لان ذلك لا يتناسب مع موقعها"

وشدد سعيد على أن "الخلاف مع حزب الله هو أنه ينسف معنى لبنان ومعنى الشراكة الوطنية من خلال تقديم نفسه كجماعة مميزة تعلو فوق المصالح السياسية ويريد أن يفرض رأيه على اللبنانيين"

معلقاً أن "الثنائيات في لبنان سقطت على مدى السنوات والدعوة إلى إعادة تكوين ثنائية مارونية شيعية لا تقدم أي شيء بل تدخلنا بإشكالات والطائف أتى لينهي تشكيل الثنائيات فلا شرعية لأي سلطة تناقض صيغة العيش المشترك"

كما توجه سعيد للحزب قائلا: "من يقدم تضحيات كبيرة لا ينسف معنى لبنان من خلال سلوكه وعدم تمسكه بالنصوص المرجعية وعلى رأسها الدستوراللبناني والميثاق الوطني"

وعن احتمال نشوب حرب في الداخل اللبناني قال سعيد "لا حرب في لبنان"