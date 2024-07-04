فيديو - حزب الله ينشر: مشاهد من عملية إستهداف ثكنات وقواعد تابعة للعدو

🔽 - حزب الله ينشر: مشاهد من عملية إستهداف ثكنات وقواعد تابعة للعدو pic.twitter.com/xScH5QQhNI
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) July 4, 2024
🔽 - حزب الله ينشر: مشاهد من عملية إستهداف ثكنات وقواعد تابعة للعدو pic.twitter.com/xScH5QQhNI
قتل ضابط إسرائيلي شمالي فلسطين المحتلة بصاروخ أطلقه حزب الله، الخميس، في خضم هجوم كبير شنه الحزب.
جدد الشيخ بهاء رفيق الحريري تأكيده بأنه قطع عهداً على نفسه بمواصلة مسيرة الرئيس الشهيد رفيق الحريري، الذى صنع الكثير من الإنجازات في حياته لنهضة لبنان وازدهاره، كما أنه دفع دماءه فداءً للوطن، الأمر الذى أدى إلى خروج الجيش السوري من لبنان.