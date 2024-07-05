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محليات

عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبدالله لـ الجديد: التسوية الداخلية ضرورية وليست مهمة الخارج أن ينوب عنا

2024-07-05 | 03:40
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عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبدالله لـ الجديد: التسوية الداخلية ضرورية وليست مهمة الخارج أن ينوب عنا
عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبدالله لـ الجديد: التسوية الداخلية ضرورية وليست مهمة الخارج أن ينوب عنا
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عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبدالله لـ الجديد: التسوية الداخلية ضرورية وليست مهمة الخارج أن ينوب عنا

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النائب بلال عبدالله لـ #الجديد: الخوف من إمكانية توسع الحرب موجود والجهود الأمنية الدولية لتخفيف الاحتقان مستمرة لكن أتمنى أن تُمارس مع العدو الإسرائيلي لأن لبنان ليس الدولة المعتدية
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