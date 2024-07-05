النائب بلال عبدالله لـ #الجديد: الخوف من إمكانية توسع الحرب موجود والجهود الأمنية الدولية لتخفيف الاحتقان مستمرة لكن أتمنى أن تُمارس مع العدو الإسرائيلي لأن لبنان ليس الدولة المعتدية

عقد وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي مؤتمرا صحافيا في مكتبه في الوزارة ، تحدث فيه عن كل الظروف التي رافقت التحضير للامتحانات الرسمية والتحضيرات لإجرائها ، وذلك في حضور المدير العام للتربية رئيس اللجان الفاحصة عماد الأشقر ، مديرة مكتب الوزير رمزة جابر ، مديرة المديرية الإدارية المشتركة سلام يونس ، مستشار الوزير لشؤون التعليم العالي الدكتور نادر حديفة ، مدير التعليم الأساسي جورج داود، مديرة الإرشاد والتوجيه الدكتورة هيلدا الخوري، رئيس دائرة الإمتحانات السمية ربيع اللبان والمستشار الإعلامي ألبير شمعون.