من مقر السفارة الايرانية في بيروت.. مراسلة الجديد تواكب أجواء الدورة الثانية من الانتخابات

الكاتب السياسي سركيس نعوم لـ الجديد: الإحتمال الكبير يشير الى أن لبنان سيشهد حرباً و"إسرائيل" لا تستطيع أن تقبل الهزيمة هناك ولكن هي تعرف أن هذا الحزب ليس متروكاً وخلفه إيران