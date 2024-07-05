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محليات

"تواصل سرّي مع وزير إسرائيلي".. الخارجية تنفي هذا الخبر الملفّق

2024-07-05 | 10:50
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&quot;تواصل سرّي مع وزير إسرائيلي&quot;.. الخارجية تنفي هذا الخبر الملفّق
"تواصل سرّي مع وزير إسرائيلي".. الخارجية تنفي هذا الخبر الملفّق

صدر عن وزارة الخارجية والمغتربين البيان التالي:

"عطفا على الخبر الذي تناقلته بعض المواقع الالكترونية نقلا عن صحيفة "جيروزالم بوست" الاسرائيلية حول قيام وزير الخارجية والمغتربين د. عبدالله بوحبيب بتوجيه رسالة خاصة الى وزير خارجية اسرائيل من خلال نظيره الاذربيجاني والرد الاسرائيلي على الوزير بوحبيب برسالة أخرى بالنسبة للوضع في جنوب لبنان.
يهمّ وزارة الخارجية والمغتربين أن تنفي هذا الخبر الملفّق الذي يوحي بوجود تواصل سري غير مباشر بين الوزيرين، وهو من محض خيال كاتب الخبر.
كما توضح الوزارة بأن الوزير بوحبيب قد إجتمع لمرة واحدة فقط في الدوحة بنظيره الاذربيجاني على هامش اعمال منتدى الاقتصاد والتعاون العربي مع دول آسيا الوسطى وجمهورية أذربيجان بتاريخ ٣٠ نيسان ٢٠٢٤، وقد حضر الاجتماع مع الوزير سفيرة لبنان في قطر فرح بري برفقة القنصل، ولم يعقد إجتماعا" إنفراديا" مع نظيره الاذربيجاني حيث تم تنظيم محضر بالاجتماع موجود وموثق لدى الوزارة يدحض ما جاء في المقال المذكور أعلاه.
هدف الاجتماع الاساسي محاولة  إطلاق سراح المواطن اللبناني- الارمني  فيكين اولجكجيان المعتقل من قبل السلطات الاذربيجانية منذ تشرين الثاني ٢٠٢٠،  بناء على طلب مساعدة تلقاه الوزير بوحبيب من احزاب وشخصيات ارمنية لبنانية للتوسط مع اذربيجان وحل هذه القضية. 
يجدد الوزير بوحبيب حرصه في كافة لقاءاته مع نظرائه على تظهير موقف لبنان الرسمي من القضايا المطروحة، وفي مقدّمها موضوع الساعة الخاص بالاعتداءات الاسرائيلية المتواصلة على جنوب لبنان، حيث يعرب لهم عن تمسّك لبنان بالتطبيق الكامل للقرار ١٧٠١، وعلى ضرورة تفادي التصعيد العسكري الذي تهدد به اسرائيل يوميا تعبيرا عن نواياها بشنّ حرب واسعة على لبنان، مما يعكس بشكل واضح الموقف اللبناني الرسمي والشعبي بأن لبنان لا يريد الحرب ولا يسعى اليها".
"تواصل سرّي مع وزير إسرائيلي".. الخارجية تنفي هذا الخبر الملفّق

محليات

عبدالله بوحبيب

وزارة الخارجية والمغتربين

إسرائيل

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