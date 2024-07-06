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محليات

ماذا في أسرار الصحف؟

2024-07-06 | 01:38
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ماذا في أسرار الصحف؟
ماذا في أسرار الصحف؟

ماذا في أسرار الصحف؟

الجمهورية

يتردد في اوساط سياسية ان مرشحا بارزا لرئاسة الجمهورية تلقى اشارات من دولة اوروبية تحضه فيها على الاستمرار في المعركة الرئاسية وتؤكد دعمها له.

دعت اوساط سياسية الى رصد سلوك احدى الدول العربية الوازنة حيال لبنان بعد التبدل في التوصيف المعنمد من مؤسسة اقليمية لحزب اساسي.

اعرب مسؤول كبير في دولة عظمى عن تفاؤله في السعي الى تحقيق وقف اطلاق نار وتبادل اسرى بين اسرائيل وحركة حماس.

 

اللواء

لاحظ نواب زاروا الناقورة للقاء اليونيفل، أن روما من فوق غير روما من الداخل، لجهة تماسك الوضع هناك على المستويات كافة.

ما يزال لقاء بين مرجعين مستبعداً بانتظار فرصة مناسبة لم يحن وقتها بعد.

سمعت «قيادة مقاوِمة» من قيادي حزبي حليف تأييداً للمسار الذي ترتئيه في ما خصَّ التفاوض ووقف النار.

 

الأنباء

ملف حياتي على المحك في حين أن كل الاجراءات والخطوات في هذا القطاع لا تزال ترقيعية.

ماذا في أسرار الصحف؟

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