الاخبار| الجانب البريطانيّ طلب من الجيش توسيع رقعة عمل أبراج المراقبة

علمت صحيفة "الأخبار" أن الجانب البريطاني كان طلب من الجيش اللبناني المبادرة إلى خطوات عملية لأجل توسيع رقعة عمل أبراج المراقبة مع سوريا. وتردّد أن ضباطاً بريطانيين زاروا منطقة قوسايا الواقعة بين المصنع وحلوة والسلطان يعقوب، وعمد الجيش اللبناني إلى التوضيح لهم بأن النقاط التي يتحدثون عنها، تقع بنسبة 90% منها داخل الأراضي السورية، وأن الطريق الواصل إليها، فقط، هو ما يمر عبر الأراضي اللبنانية.