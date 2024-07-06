"اللواء": بري لن يدعو إلى جلسة انتخاب قريبا ولا إلى حوار بمن حضر

أعلنت أوساط سياسية مراقبة لصحيفة "اللواء" أنه عندما تقرر المعارضة التحرك باتجاه اللجنة الخماسية في الملف الرئاسي فسيكون ذلك معلنا. ورأت أن لا موعد محددا لذلك وإن التزامها بجلسات الانتخاب مطلقة وما من داعٍ للحديث عن حوار بمن حضر وفي كل الأحوال فإن المشهد برمته قد يتأجل خصوصا في ظل اتصالات ومفاوضات تتصل بجبهة الجنوب.