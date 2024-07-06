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محليات

تحضّروا.. تدابير سير الأحد في بيروت

2024-07-06 | 07:23
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تحضّروا.. تدابير سير الأحد في بيروت
تحضّروا.. تدابير سير الأحد في بيروت

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة ما يلي:

اعتبارًا من الساعة 7،00 ولغاية الساعة 10،00 من يوم الأحد 07-07-2024، سينظّم الاتحاد اللبناني للدراجات الهوائية سباق بطولة لبنان الرسمية "سباق ضد الساعة لسنة 2024"، وذلك انطلاقاً من امام شركة دباس "نهر الموت" وصولاً إلى مفرق الشيفروليه/ألفا، والعودة إلى مسمكة بيروت ذهاباً واياباً لمرات عدّة.

لذلك، ستتخذ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، تدابير السير التالية:

إقفال المفارق وتحويل السير عن مسار السباق عند مرور المتسابقين، على أن تفتح بعد مرور آخرهم عليها.

يُرجى من المواطنين أخذ العلم، والتقيّد بتوجيهات وإرشادات عناصر قوى الأمن الداخلي وبعلامات السير التوجيهية الموضوعة في المكان تسهيلاً لحركة المرور ومنعاً للازدحام

تحضّروا.. تدابير سير الأحد في بيروت

محليات

تدابير سير

قوى الأمن

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بيروت

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