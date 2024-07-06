بهذه المنطقة.. إغلاق فرن بالشمع الأحمر والسبب "صحي و مزعج"

طلبت وزارة الصحة من محافظ بعلبك - الهرمل، إقفال أفران المدينة بالشمع الأحمر، بعدما تبيّن أنّ شروط السلامة العامة والنظافة غير متوفرة، إضافة إلى بيع الطحين المدعوم في السوق السوداء.