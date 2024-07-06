الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
البث المباشر
البحث
بيروت
30
o
البقاع
30
o
الجنوب
30
o
الشمال
30
o
جبل لبنان
27
o
كسروان
30
o
متن
30
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024
10:43
بعد طول انتظار.. اليكم الصور الأولى من حفل زفاف دانييلا رحمة وناصيف زيتون
10:35
بالفيديو - غلطة جديدة على المباشر تحرج بايدن!
02:39
بالفيديو - شعاع ساطع في سماء اسطنبول... نيزك أو صاروخ؟
02:30
دون علمها.. روسيّة تكتشف زواجها من رجل عربي!
02:19
مصابون جراء عطل في سلم كهربائي.. وفيديو يوثق ما حصل
محليات
بهذه المنطقة.. إغلاق فرن بالشمع الأحمر والسبب "صحي و مزعج"
2024-07-06 | 09:23
A-
A+
بهذه المنطقة.. إغلاق فرن بالشمع الأحمر والسبب "صحي و مزعج"
طلبت وزارة الصحة من محافظ بعلبك - الهرمل، إقفال أفران المدينة بالشمع الأحمر، بعدما تبيّن أنّ شروط السلامة العامة والنظافة غير متوفرة، إضافة إلى بيع الطحين المدعوم في السوق السوداء.
مقالات ذات صلة
معلومات الجديد: إجتماع حصل هذا الإسبوع بين السفير الفرنسي هيرفيه ماغرو ومسؤولين في الحزب سبق لقاء هوكستين بلودريان في باريس
إستطلاع رأي يستبعد فوز اليمين المتطرف الفرنسي بأغلبية مطلقة
هوكستين ناقش مع مسؤولين فرنسيين جهود التهدئة في الشرق الأوسط
بهذه المنطقة.. إغلاق فرن بالشمع الأحمر والسبب "صحي و مزعج"
محليات
فرن
بعلبك
بلدية بعلبك
وزارة الصحة
العودة الى الأعلى
ماذا في أسرار الصحف؟
الجيش: توقيف 3 مواطنين ضمن إطار التدابير الأمنية في مختلف المناطق
اقرأ ايضا في محليات
09:59
معايدة من الرئيس الحريري: عسانا نستلهم العبر من هجرة النبيّ محمد
كتب رئيس الحكومة السابق ورئيس تيار المستقبل سعد الحريري على منصة اكس:
09:59
معايدة من الرئيس الحريري: عسانا نستلهم العبر من هجرة النبيّ محمد
كتب رئيس الحكومة السابق ورئيس تيار المستقبل سعد الحريري على منصة اكس:
09:56
هنا بيروت - أندريه بو معشر - الحلقة الكاملة
09:56
هنا بيروت - أندريه بو معشر - الحلقة الكاملة
08:55
عميد يعلن: الحزب مستعد للإنسحاب من المنطقة الحدودية والجيش جاهز لحفظ الأمن
08:55
عميد يعلن: الحزب مستعد للإنسحاب من المنطقة الحدودية والجيش جاهز لحفظ الأمن
يحدث الآن
عربي و دولي
11:13
جولة من المفاوضات وضمانات "شفهية" لإنهاء الحرب! هذه آخر التفاصيل
فن
10:43
بعد طول انتظار.. اليكم الصور الأولى من حفل زفاف دانييلا رحمة وناصيف زيتون
فن و منوعات
10:35
بالفيديو - غلطة جديدة على المباشر تحرج بايدن!
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
2024-05-21
المتحدث بإسم الخارجية القطرية: لا نستبق ما ستقرره المحكمة الجنائية الدولية بشأن طلبات المدعي العام للمحكمة
2024-07-03
أول تعليق من ديمة بياعة بعد الهجوم عليها.. ماذا قالت ؟
2024-05-21
"كانوا صريحين للغاية".. المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية يتعرص للتهديد إلى من حمل المسؤولية؟
02:32
وسائل اعلام اسرائيلية: اندلاع حرائق جنوب بيت هيلل بالجليل الاعلى عقب دوي صفارات الإنذار
2024-06-22
تعليق غير متوقع لـ سلمى المصري على اتهام ديما بياعة لـ تيم حسن بخيانتها
16:23
حكومة بريطانية جديدة.. والقط لاري يتشبث بالسلطة منذ 13 عاماً
بالفيديو
بالفيديو
10:35
بالفيديو - غلطة جديدة على المباشر تحرج بايدن!
09:56
هنا بيروت - أندريه بو معشر - الحلقة الكاملة
09:50
حكم أمهز: فوز مسعود بزشكيان بالرئاسة شكل مفاجأة في ايران.. وهذه أبرز التحديات
08:55
عميد يعلن: الحزب مستعد للإنسحاب من المنطقة الحدودية والجيش جاهز لحفظ الأمن
05:02
قاسم قصير: المؤشرات الإيجابية تتقدم بملف غزة وهذه السيناريوهات المتوقعة
13:34
البترون قبلة السياحة تطلق مهرجاناتها هذه الليلة.. الأجواء مع مراسل الجديد
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
محليات
14:21
حزب الله يكذّب الـ "mtv"
محليات
14:21
حزب الله يكذّب الـ "mtv"
عربي و دولي
01:05
مصدر بـ"حماس" يكشف لرويترز عن تفاصيل حول الاتفاق المعدّل لوقف اطلاق النار في غزة
عربي و دولي
01:05
مصدر بـ"حماس" يكشف لرويترز عن تفاصيل حول الاتفاق المعدّل لوقف اطلاق النار في غزة
محليات
05:20
تقوم بتخزين المخدِّرات داخل شقتها لتوزّعها على المروّجين... "المعلومات" تكشفت هويتها وتوقفها
محليات
05:20
تقوم بتخزين المخدِّرات داخل شقتها لتوزّعها على المروّجين... "المعلومات" تكشفت هويتها وتوقفها
محليات
09:23
بهذه المنطقة.. إغلاق فرن بالشمع الأحمر والسبب "صحي و مزعج"
محليات
09:23
بهذه المنطقة.. إغلاق فرن بالشمع الأحمر والسبب "صحي و مزعج"
عربي و دولي
00:44
فوز الإصلاحي مسعود بزشكيان في الانتخابات الرئاسية الإيرانية
عربي و دولي
00:44
فوز الإصلاحي مسعود بزشكيان في الانتخابات الرئاسية الإيرانية
محليات
08:35
ماكرون يرد على جنبلاط في رسالة.. وهذه فحواها
محليات
08:35
ماكرون يرد على جنبلاط في رسالة.. وهذه فحواها
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024